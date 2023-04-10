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Чемпионат Италии. Серия А

Индзаги: «Интер» хорошо играет, но не добивается результатов»

10 Апреля 2023 • 21:53 Комментировать
Бенфика
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Интер Милан
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Через 23 ч. 48 мин.

Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги поделился мыслями об игре своей команды.

С начала апреля «нерадзурри» сыграли три матча, уступив «Фиорентине» (0:1), разойдясь миром с «Ювентусом» в Кубке Италии (1:1) и поделив очки с «Салернитаной» (1:1).

«В последних трёх матчах мы выглядели хорошо, но это не отразилось на табло. Мы 40 раз пробили по воротам, так что нам нужно просто продолжать в том же духе – иногда мяч просто не летит в сетку, но это временно. Нужно продолжать работать и верить в себя», – поведал Индзаги на пресс-конференции в преддверии матча четвертьфинала Лиги чемпионов против «Бенфики», который пройдёт 11 апреля в Португалии.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Бенфика Симоне Индзаги
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БЕНФИКА ИНТЕР МИЛАН
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