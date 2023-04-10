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Чемпионат Италии. Серия А

В «Ювентусе» ожидали большего от Влаховича – игрок может быть продан летом

10 Апреля 2023 • 21:19 Комментировать
Сассуоло
...
Ювентус
16.04 19:00

Нападающий «Ювентуса» Душан Влахович не впечатлил боссов своего клуба.

Как уже неоднократно сообщалось, сербский футболист может быть продан грядущим летом в связи с финансовыми трудностями «старой синьоры». Ожидается, что сам 23-летний форвард поддержит уход, если «Ювентус» не попадёт в Лигу чемпионов. По информации AS, шансы на продажу игрока повышает и тот факт, что в туринском клубе не слишком впечатлены его выступлениями – от восходящей звезды ожидали большего, учитывая заплаченную за покупку у «Фиорентины» сумму (около 82 млн евро).

Интерес к Душану Влаховичу проявляют мадридский «Реал» и «Манчестер Юнайтед». Стоимость футболиста, согласно Transfermarkt, составляет 75 млн евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Душан Влахович трансферы футбола - лето 2023
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САССУОЛО ЮВЕНТУС
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