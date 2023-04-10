В «Ювентусе» ожидали большего от Влаховича – игрок может быть продан летом

Нападающий «Ювентуса» Душан Влахович не впечатлил боссов своего клуба.

Как уже неоднократно сообщалось, сербский футболист может быть продан грядущим летом в связи с финансовыми трудностями «старой синьоры». Ожидается, что сам 23-летний форвард поддержит уход, если «Ювентус» не попадёт в Лигу чемпионов. По информации AS, шансы на продажу игрока повышает и тот факт, что в туринском клубе не слишком впечатлены его выступлениями – от восходящей звезды ожидали большего, учитывая заплаченную за покупку у «Фиорентины» сумму (около 82 млн евро).

Интерес к Душану Влаховичу проявляют мадридский «Реал» и «Манчестер Юнайтед». Стоимость футболиста, согласно Transfermarkt, составляет 75 млн евро.