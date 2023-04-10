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Чемпионат Италии. Серия А

«Ювентус» думает о возвращении Мораты

10 Апреля 2023 • 19:38 Комментировать

Форвард Альваро Мората может снова примерить на себе футболку «Ювентуса». Как сообщает TodoFichajes, в туринском клубе сейчас обдумывают вариант с возвращением 30-летнего испанца в свой состав.

«Ювентус» выбирает между двумя вариантами: выкуп Аркадиуша Милика у «Марселя» за 7 миллионов евро (сейчас поляк играет за «старую синьору» на правах аренды) или трансфер Альваро Мораты у «Атлетико».

Мората оценивается экспертами портала transfermarkt в 25 миллионов евро. Его действующий контракт с «Атлетико» рассчитан до завершения сезона 2023/2024. В нынешнем сезоне Мората забил 12 голов в 37 матчах.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Атлетико Мадрид Марсель Альваро Мората Аркадиуш Милик трансферы футбола - лето 2023
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