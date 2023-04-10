Колосков: «Миранчук так и не нашёл своё место в европейском футболе»

Почётный президент РФС Вячеслав Колосков высказался об игре Алексея Миранчука в итальянском «Торино».

«Миранчук неплохо играет за «Торино», но судя по всему, там на него тоже не особо рассчитывают, как и в «Аталанте», иначе бы уже объявили, что хотят сохранить его в команде. К сожалению, Алексей так и не нашёл своё место в европейском футболе», — заявил функционер в интервью изданию «РБ Спорт».

По словам эксперта, игрок мог не угадать со страной, поделившись мнением, что Миранчуку больше мог подойти испанский чемпионат. Также Колосков выразил надежду на то, что Алексей сможет найти команду, в которой он будет получать удовольствие от футбола.

Напомним, что Алексей Миранчук выступает в футболке «Торино» на правах аренды из «Аталанты». В нынешнем сезоне на счету 27-летнего полузащитника 22 матча в рамках Серии А, в которых он забил четыре гола при четырёх ассистах.