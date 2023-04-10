Гвардиола: «Не хочу говорить о «Наполи», их тренер такой чувствительный»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола на понедельничной пресс-конференции не стал говорить о «Наполи».

В прошлом месяце Гвардиола похвалил «Наполи» за прекрасный сезон, назвав команду сильнейшей в Европе прямо сейчас. В ответ рулевой неаполитанцев Лучано Спаллетти заявил, что не поддастся на эти уловки.

«Не хочу говорить о «Наполи», потому что их тренер расстроится из-за моих слов. Он такой чувствительный», - сказал Гвардиола журналистам.

Во вторник вечером «Манчестер Сити» сыграет в Лиге чемпионов против «Баварии», а на следующий день «Наполи» будет играть с «Миланом».