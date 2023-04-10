Стало известно, сколько заработает Жиру за год в «Милане»

В ближайшее время форвард Оливье Жиру должен поставить подписи под новым контрактом с «Миланом». Сообщалось, что трудовой договор будет рассчитан на год – до конца сезона 2023/2024.

По данным авторитетного инсайдера Фабрицио Романо, за следующий сезон в «Милане» Жиру заработает около 3,5 миллиона евро.

Всего за «Милан» Оливье Жиру провёл 74 официальных матча. На счету 36-летнего француза 26 голов и 10 результативных передач на партнёров.

Добавим, что «Милан» на текущий момент занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата Италии. Сейчас команда Стефано Пиоли готовится к игре Лиги чемпионов против «Наполи», которая пройдёт 12 апреля.