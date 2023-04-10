Если «Барселона» не может приобрести Субименди, приоритетом для клуба станет Амрабат

Полузащитник «Фиорентины» Софьян Амрабат может стать приоритетным вариантом для руководства «Барселоны», если каталонский клуб не сможет заполучить хавбека Мартина Субименди из «Реал Сосьедада».

По информации от Relevo, в силу дорогой трансферной стоимости Субименди, руководство «Барселоны» всерьёз задумывается о том, чтобы переключить своё внимание на Амрабата, который мечтает выступать за «сине-гранатовых».

На Амрабата летом будет много претендентов, включая клубы из Английской премьер-лиги. Марокканец стал одним из главных открытий чемпионата мира в Катаре, где помог своей сборной дойти до полуфинала.