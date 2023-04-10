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Чемпионат Италии. Серия А

Если «Барселона» не может приобрести Субименди, приоритетом для клуба станет Амрабат

10 Апреля 2023 • 12:40 Комментировать
Барселона
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Жирона
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Через 5 ч. 10 мин.

Полузащитник «Фиорентины» Софьян Амрабат может стать приоритетным вариантом для руководства «Барселоны», если каталонский клуб не сможет заполучить хавбека Мартина Субименди из «Реал Сосьедада».

По информации от Relevo, в силу дорогой трансферной стоимости Субименди, руководство «Барселоны» всерьёз задумывается о том, чтобы переключить своё внимание на Амрабата, который мечтает выступать за «сине-гранатовых».

На Амрабата летом будет много претендентов, включая клубы из Английской премьер-лиги. Марокканец стал одним из главных открытий чемпионата мира в Катаре, где помог своей сборной дойти до полуфинала.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Фиорентина Реал Сосьедад Софьян Амрабат Мартин Субименди трансферы футбола - лето 2023
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