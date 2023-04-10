«Рома» потеряла 789 тысяч евро из-за неудачи «Галатасарая»

Турецкий «Галатасарай» потерпел поражение в четвертьфинале Кубка Турции, столичная команда проиграла «Истанбулу» со счетом 2:3 и покинула турнир. Это плохая новость не только для поклонников стамбульского клуба как такового, но и для «Ромы», продавшей туда Николо Дзаньоло.

Досрочный вылет «Галатасарая» из кубка своей страны означает, что «Рома» недополучит 789 тысяч евро в качестве бонуса, которые должны были достаться клубу по условиям сделки.

В то же время «Галатасарай» уверенно лидирует в турнирной таблице чемпионата - сыграв на матч меньше, чем «Бешикташ», «Галатасарай» опережает его на восемь очков.