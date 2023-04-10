В ближайшие дни Жиру продлит контракт с «Миланом»

В ближайшие дни нападающий «Милана» Оливье Жиру продлит контракт с итальянским клубом. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, новое соглашение 36-летнего француза будет рассчитано до лета 2024 года. В январе опытного нападающего хотел подписать английский «Эвертон», однако футболист решил остаться в «Милане».

Напомним, Жиру перешёл в «Милан» летом 2021 года из «Челси». В текущем сезоне нападающий провёл за «россонери» 36 матчей, забил 12 голов и отдал шесть результативных передач.

После 29 туров текущего розыгрыша итальянской Серии А «Милан» расположился на четвёртом месте турнирной таблицы, набрав 52 очка.