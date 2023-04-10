«Милан» принял решение по Диасу

Руководство «Милана» приняло решение по будущему атакующего полузащитника Браима Диаса, права на которого принадлежат мадридскому «Реалу». Как стало известно журналисту Николо Скире, «россонери» хотят сохранить игрока в команде.

Согласно данным инсайдера, итальянский клуб ведет переговоры со «сливочными» и готов предложить за трансфер Браима 15-16 миллионов евро. Срок арендного соглашения между сторонами истекает в конце июня.

В нынешнем сезоне чемпионата Италии Диас принял участие в 25 поединках. 23-летний испанский вингер отметился пятью забитыми мячами и четырьмя голевыми передачами.