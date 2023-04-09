«Интер» начал переговоры с преемником Индзаги

Представители миланского «Интера» вступили в переговоры с главным тренером «Порту» Сержиу Консейсау, об этом рапортуют журналисты La Gazzetta dello Sport.

Как стало известно источнику, в стане «нерадзурри» высоко оценивают работу Консейсау, но при этом понимают, что переговоры с португальским грандом будут нелегкими. «Драконы» не горят желанием расставаться со своим наставником, контракт которого рассчитан до завершения сезона-2023/2024.

В настоящий момент пост главного тренера «Интера» занимает Симоне Индзаги. 47-летний итальянец руководит командой с июня 2021 года.

По итогам 29 туров Серии А миланская команда занимает пятое место в турнирной таблице.