Вайсс: «Хвича в будущем может выиграть «Золотой мяч»

Бывший рулевой сборной Грузии Владимир Вайсс оценил карьерные перспективы полузащитника «Наполи» Хвичи Кварацхелии.

«В будущем Хвича может претендовать на «Золотой мяч» и стать мировым футболистом. Все к этому ведет. Он сможет играть в больших командах Испании и Англии. Его ждет большое будущее», - передает слова специалиста Sport24.

В нынешнем сезоне 22-летний грузинский футболист принял участие в 25 поединках за неаполитанский коллектив, в которых записал на свой счет 12 забитых мячей и десять результативных передач. Трансферная стоимость Кварацхелии оценивается в 85 миллионов евро.