Осимхен оценил работу Спаллетти в «Наполи»

Лидер атакующей линии «Наполи» Виктор Осимхен поделился мнением о работе главного тренера команды Лучано Спаллетти на посту рулевого команды.

«Спаллетти – гений, поверьте мне. То, что этот тренер сделал здесь с момента моего перехода в «Наполи», не может сравниться с тем, что было у меня раньше в других командах. И это вы еще не все видите», - передает слова нигерийского футболиста France Football.

В настоящий момент Осимхен находится в лазарете из-за травмы бедра. Он рискует пропустить оба матча с «Миланом» в ¼ финала Лиги чемпионов.

По итогам 29 туров чемпионата Италии «Наполи» набрал 74 балла и лидирует с 16-очковым отрывом от второго места.