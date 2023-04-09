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Чемпионат Италии. Серия А

Рабио ответил на вопрос о контракте с «Ювентусом»

09 Апреля 2023 • 11:23 Комментировать

Полузащитник сборной Франции и туринского «Ювентуса» Адриен Рабио ответил на вопрос о своем контракте со «старой синьорой». Срок действующего трудового договора между сторонами истекает летом этого года.

«Пока не знаю, продлю ли контракт с «Ювентусом». Но я по-прежнему здесь и готов к переговорам», - передает слова хавбека инсайдер Фабрицио Романо в своих социальных сетях.

В нынешнем сезоне чемпионата Италии Адриен провел 24 поединка, в которых записал на свой счет восемь забитых мячей и три результативные передачи.

По итогам 29 туров Серии А «старая синьора» занимает седьмое место в турнирной таблице.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Адриен Рабио
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