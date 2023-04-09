Моуринью определился с будущим в «Роме»

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью всерьез задумывается об уходе из «Ромы». Как сообщают журналисты Tuttomercatoweb, португальский специалист решил покинуть ряды римского коллектива вне зависимости от того, попадет ли команда в Лигу чемпионов по итогам нынешнего сезона.

Источнику стало известно, что португальский специалист уведомил владельца дома, в котором он проживает, что не намерен продлевать аренду жилья.

Моуринью занимает пост наставника «Ромы» с лета 2021 года. Срок трудового договора 60-летнего тренера с римлянами рассчитан до середины 2024 года.

После 29 туров чемпионат Италии римский клуб набрал 53 балла и занимает третье место.