Дзакканьи: «Мы сыграли идеально»

Римский «Лацио» обыграл в матче двадцать девятого тура итальянского чемпионата туринский «Ювентус», а решающий гол в начале второй половины встречи забил Маттиа Дзакканьи - нападающий «Лацио». Он прокомментировал события встречи.

- Я очень доволен, как своим голом, так и передачей Луиса Альберто. Мы хорошо расположены в турнирной таблице и сейчас должны смело смотреть вперед. В этом году нам удалось выиграть у всех топ-клубов, в том числе и у «Наполи». А это важно в борьбе за зону Лиги чемпионов - цитирует слова игрока cittaceleste.it.

В следующем туре оимлянам предстоит выездной матч против «Специи».