Луис Альберто: «Важно было победить»

В матче двадцать девятого тура чемпионата Италии «Лацио» обыграл «Ювентус», события матча прокомментировал полузащитник римской команды Луис Альберто.

- Можно ли считать это важнейшим ходом в борьбе за зону Лиги чемпионов. Да, это важно, мы проходим через очень хороший период, и мы сыграли в этом матче лучше, чем туринцы, несмотря на их куда более именитый состав. Важно было победить, но хотелось бы забить чуть больше голов. Но и так хорошо, - цитирует слова игрока cittaceleste.it.

В следующем туре римский «Лацио» сыграет в гостях со «Специей», это случится четырнадцатого апреля.