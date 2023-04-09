Милинкович-Савич: «Хочу поднять «Лацио» как можно выше»

В матче двадцать девятого тура итальянского чемпионата римский «Лацио» принимал туринский «Ювентус» и сумел выиграть. Первый гол в этой игре забил сербский полузащитник Сергей Милинкович-Савич, который поделился своими впечатлениями от матча.

- Позади непростой период для меня, начавшийся после чемпионата мира. Но я забил «Монце», забил и сегодня. Я хочу поднять «Лацио» как можно выше, мы вторые, и я надеюсь, там и останемся, - цитирует слова Милинковича-Савича cittaceleste.it.

В следующем туре итальянского чемпионата Серии А римский «Лацио» сыграет на выезде со «Специей».