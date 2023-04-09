Алейников уверен - Рабио может стать лидером «Ювентуса»

Бывший белорусский футболист Сергей Алейников, первый отечественный игрок в составе туринского «Ювентуса», следит за выступлениями клуба и сейчас. Он считает, что у французского футболиста Адриена Рабио есть все задатки для того, чтобы стать лидером клуба.

- Два или три года тому назад я относился к нему скептически. Но он добился огромного роста, и, если продолжит в том же духе, то станет лидером туринского «Ювентуса», - цитирует слова Алейникова Juvenews.eu.

Рабио выступает в составе своего нынешнего клуба с 2019 года, ранее он успел поиграть в составе «ПСЖ», а также «Тулузы».