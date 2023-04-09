Матерацци: «Уважаю и ненавижу «Ювентус»

Бывший защитник миланского «Интера», известный своим эпатажным поведением Марко Матерацци, рассказал о том, что чувствует в отношении туринского «Ювентуса». Матерацци не стал скрывать своих истинных чувств, ведь хорошо известно, что представители «Интера» всегда недолюбливали «зебр».

- Я уважаю «Ювентус» как клуб, но в спортивном плане я ненавижу его. В финалах Лиги чемпионов в Берлине и Кардиффе в 2015 и 2017 я болел против «Ювентуса». Если бы они выиграли, мне было бы крайне неприятно, - цитирует слова Матерацци Juvenews.eu.

Напомним, что клубы сражаются между собой в полуфинале Кубка Италии.