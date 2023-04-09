Полузащитник «Фиорентины» Софьян Амрабат может перебраться в «Барселону» в летнее трансферное окно.

Как известно, сам 26-летний марокканец хотел бы выступать за «сине-гранатовых», однако переход осложняется финансовыми запросами руководства «фиалок». По информации Calciomercato, несмотря на трудности, «Барселона» по-прежнему заинтересована в подписании хавбека. Ключевую роль в сделке может сыграть как раз личная заинтересованность футболиста.

Действующий контракт Софьяна Амрабата с «Фиорентиной» рассчитан до 2024 года. Эксперты портала Transfermarkt оценивают его стоимость в 25 млн евро.