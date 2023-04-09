Рабио: «Этот сезон – мой лучший в «Ювентусе»

Полузащитник «Ювентуса» Адриен Рабио доволен своей игрой в текущем сезоне.

28-летний француз забил свой десятый гол в нынешней кампании, поразив ворота «Лацио» в субботнем поединке Серии А, однако туринцы всё равно не увезли из Рима очков – 1:2.

«Я провожу свой лучший сезон в «Ювентусе». За последние два года я очень прибавил, работая с Аллегри. Я много тренируюсь, чтобы забивать голы и проявлять себя как в середине поля, так и у своих ворот. В «Ювентусе» у меня другая роль – тренер просит меня чаще врываться в штрафную, что мне нравится. В сборной Франции много атакующих игроков, поэтому от меня требуется действовать сдержаннее», – рассказал в интервью DAZN хавбек.