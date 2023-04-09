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Чемпионат Италии. Серия А

Рабио: «Ювентус» позорно провёл первый тайм»

09 Апреля 2023 • 02:08 Комментировать
Лацио
2:1
Ювентус
окончен

Полузащитник «Ювентуса» Адриен Рабио недоволен игрой своей команды в первом тайме матча против «Лацио» (1:2).

Именно француз стал автором гола, который позволил «бьянконери» уйти на перерыв при равном счёте. Во второй половине римляне забили ещё один мяч, на что у гостей уже не нашлось ответа.

«В начале матча мы выглядели слишком вяло, не могли выиграть ни одного единоборства, постоянно теряли мяч. После перерыва всё пошло лучше, но это вовсе не достижение, потому что первый тайм был по-настоящему позорным. Я не знаю, что с нами произошло. Во втором тайме у нас были голевые моменты, но этого, к сожалению, не хватило», – цитирует Football Italia Рабио.

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Евро-Футбол.Ру,
Лацио Ювентус Адриен Рабио
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