Кассано: «Индзаги не доработает до конца сезона, если «Интер» не пройдёт «Бенфику»

Бывший итальянский футболист Антонио Кассано вновь прокомментировал положение дел в «Интере».

«Нерадзурри» набрали всего одно очко в последних четырёх поединках Серии А. В недавней встрече с «Салернитаной» команда Симоне Индзаги упустила победу на последних минутах (1:1).

«Сейчас «Интер» рискует не попасть в следующий розыгрыш Лиги чемпионов. Думаю, в случае вылета от «Бенфики» Индзаги не дадут доработать сезон. Надеюсь, «Интер» пройдёт в полуфинал, иначе всё может сложиться очень печально», – приводит TMW слова экс-нападающего.

После 29 туров Серии А «Интер» располагается на пятой строчке в турнирной таблице.