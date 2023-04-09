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Чемпионат Италии. Серия А

Кассано: «Индзаги не доработает до конца сезона, если «Интер» не пройдёт «Бенфику»

09 Апреля 2023 • 01:55 Комментировать
Бенфика
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Интер Милан
1 2.20 X 3.35 2 3.65
11.04 22:00

Бывший итальянский футболист Антонио Кассано вновь прокомментировал положение дел в «Интере».

«Нерадзурри» набрали всего одно очко в последних четырёх поединках Серии А. В недавней встрече с «Салернитаной» команда Симоне Индзаги упустила победу на последних минутах (1:1).

«Сейчас «Интер» рискует не попасть в следующий розыгрыш Лиги чемпионов. Думаю, в случае вылета от «Бенфики» Индзаги не дадут доработать сезон. Надеюсь, «Интер» пройдёт в полуфинал, иначе всё может сложиться очень печально», – приводит TMW слова экс-нападающего.

После 29 туров Серии А «Интер» располагается на пятой строчке в турнирной таблице.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Бенфика Антонио Кассано Симоне Индзаги
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БЕНФИКА ИНТЕР МИЛАН
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