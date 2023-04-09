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Чемпионат Италии. Серия А

Сарри прокомментировал победу «Лацио» над «Ювентусом»

09 Апреля 2023 • 00:39 Комментировать
Лацио
2:1
Ювентус
окончен

Главный тренер «Лацио» Маурицио Сарри ответил на вопросы журналистов после победы над «Ювентусом» (2:1).

Римский коллектив провёл победный мяч на 53-й минуте. В активе команды Сарри, занимающей вторую строчку, 58 набранных очков после 29 туров.

«Я доволен отношением игроков – постепенно мы переносим на поле то, чего добились на тренировках.

Готовясь к матчу, мы всю неделю говорили о том, как важно сохранять высокий темп, когда играешь против «Ювентуса». Сегодня это сказалось в первые 60 минут.

Мы стабильны в Серии А, однако в Европе выступили неудачно. Мы должны делать то же самое, что делаем в лиге, каждые три дня, и это станет подтверждением улучшений в нашем менталитете», – поведал в интервью DAZN Сарри.

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Евро-Футбол.Ру,
Лацио Ювентус Маурицио Сарри
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