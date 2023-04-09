Ассистент Аллегри – о матче с «Лацио»: «Ничья была бы справедливым результатом»

Марко Ландуччи, занимающий пост ассистента Массимилиано Аллегри в «Ювентусе», поделился мыслями после поражения от «Лацио» (1:2).

Главный тренер «бьянконери» отсутствовал из-за болезни. Римляне взяли верх в родных стенах, забив победный гол в начале второго тайма.

«Мы плохо провели первый тайм, а после перерыва заиграли лучше и заслужили забить ещё один гол. Думаю, ничья была бы справедливым итогом сегодняшней встречи. Жаль, что мы пропустили, но у нас было достаточно моментов, чтобы сравнять счёт», – высказался в интервью DAZN Ландуччи.

«Лацио» сохранил за собой второе место в турнирной таблице Серии А. «Ювентус» располагается на седьмой строчке.