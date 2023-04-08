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Чемпионат Италии. Серия А

«Лацио» по делу переиграл «Ювентус»

08 Апреля 2023 • 23:42 Комментировать (2)
Лацио
2:1
Ювентус
окончен

В субботу в Серии А играли вторая и третья лучшие команды по набранным очкам, «Лацио» и «Ювентус». В первом тайме лучше выглядели римляне, Чиро Иммобиле с правого края штрафной бил в дальний угол - парировано. После подачи со штрафного он же головой атаковал - неточно. Ближе к перерыву Алекс Сандро не устоял на ногах и позволил Сергею Милинковичу-Савичу принять мяч на грудь и с близкой дистанции вколотить мяч в цель. «Ювентус» быстро отыгрался, после подачи углового мяч застрял в штрафной, и Адриен Рабио затолкал мяч в сетку. В начале второго тайма Фелипе Андерсон прострелил с правого фланга, Луис Альберто сыграл пяткой, и Маттиа Дзакканьи поразил дальний нижний угол. Тут же он оформил дубль, но арбитр усмотрел там вне игры. Федерико Кьеза и Леандро Паредес были ближе других партнеров к успеху, но все же в цель они не попали.

«Лацио» упрочил свои позиции на второй строчке, отрыв от ближайшего конкурента составляет пять очков. Туринцы - седьмые.

Протокол игры  
Лацио2:1Ювентус
(1:0) Милинкович-Савич Сергей38'  
  42'Рабио Адриен (1:1)
(2:1) Дзакканьи Маттиа53'  
Проведель Иван  78'Марушич АдамКазале НиколоРоманьоли АлессиоХюсай ЭльсейдМилинкович-Савич Сергей  86'Катальди Данило 70' (Весино Матиас ( 70') Альберто ЛуисАндерсон ФелипеИммобиле Чиро 65' (Педро Родригес ( 65') Дзакканьи Маттиа 84' (Башич Тома ( 84')
Запасные: Максимиану ЛуишАдамонис МарюсКанчельери МаттеоРаду СтефанПатрикПеллегрини ЛукаАнтонио МаркосФарес МохамедХила МариоРомеро ЛукаЛаццари Мануэль
Щесны ВойцехГатти ФедерикоБремер ГлейсонАлекс Сандро  45'Куадрадо Хуан  51' 70' (Данило Луис ( 70') Фаджоли Николо 86' (Миретти Фабио ( 86') Локателли Мануэль  45' 63' (Милик Аркадиуш ( 63') Рабио АдриенКостич Филип 63' (Паредес Леандро ( 63') Ди Мария АнхельВлахович Душан 63' (Кьеза Федерико ( 63')
Запасные: Ругани ДаниэлеБонуччи Леонардо  40'Пинсольо КарлоПогба ПольПерин МаттиаСоуле Матиас
08 апреля. Стадион "Стадио Олимпико" (Рим).

 

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Евро-Футбол.Ру,
Лацио Ювентус
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Комментарии (2)
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venge
08 Апреля 2023 в 23:49
Артур Вишняков, когда был в игре забит весьма спорный мяч в пользу команды с преимуществом в 1 гол - это никак нельзя назвать "по делу". Как вас приняли на работу для этого сайта?
Ронни
09 Апреля 2023 в 00:09
Будь мужиком, не ной и прими поражение достойно. 7ое место тоже неплохо, всё-таки Юве ещё и вылететь может (если снимут 40 очков). Лацио исключительно хорош на своем поле, они всех лидеров (кроме Наполи) обыграли дома
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