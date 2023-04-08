«Лацио» по делу переиграл «Ювентус»

В субботу в Серии А играли вторая и третья лучшие команды по набранным очкам, «Лацио» и «Ювентус». В первом тайме лучше выглядели римляне, Чиро Иммобиле с правого края штрафной бил в дальний угол - парировано. После подачи со штрафного он же головой атаковал - неточно. Ближе к перерыву Алекс Сандро не устоял на ногах и позволил Сергею Милинковичу-Савичу принять мяч на грудь и с близкой дистанции вколотить мяч в цель. «Ювентус» быстро отыгрался, после подачи углового мяч застрял в штрафной, и Адриен Рабио затолкал мяч в сетку. В начале второго тайма Фелипе Андерсон прострелил с правого фланга, Луис Альберто сыграл пяткой, и Маттиа Дзакканьи поразил дальний нижний угол. Тут же он оформил дубль, но арбитр усмотрел там вне игры. Федерико Кьеза и Леандро Паредес были ближе других партнеров к успеху, но все же в цель они не попали.

«Лацио» упрочил свои позиции на второй строчке, отрыв от ближайшего конкурента составляет пять очков. Туринцы - седьмые.