Моуринью дерзко ответил на критику Кассано

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью отреагировал на слова Антонио Кассано.

Бывший итальянский нападающий неоднократно в резкой форме высказывался против португальского специалиста и футбола, который показывает «Рома» под его руководством.

«Кассано играл в «Роме», «Интере» и «Реале», но в Мадриде больше помнят его куртку, чем его самого, с «Ромой» он выиграл Суперкубок, не играя, а в «Интере» не победил даже в Кубке Ломбардии. У него проблемы со мной, но не у меня с ним», – цитирует журналист Николо Скира рулевого «Ромы», высказавшегося после победы над «Торино» (1:0) в прошедшем сегодня матче Серии А.