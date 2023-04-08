Рабио – первый полузащитник из Серии А, забивший 10 голов в сезоне

Полузащитник «Ювентуса» Адриен Рабио в очередной раз отметился забитым мячом.

Француз поразил ворота «Лацио» на 42-й минуте проходящего сейчас поединка Серии А, установив на табло счёт 1:1. Согласно сведениям Opta, забив сегодня, Рабио стал первым среди представителей Серии А полузащитником, достигшим отметки в десять забитых голов во всех турнирах. Сейчас в активе хавбека восемь точных ударов в чемпионате Италии, ещё дважды футболист отличился в Лиге чемпионов.

Следить за ходом матча «Лацио» – «Ювентус» можно посредством текстовой трансляции, которая представлена на сайте LiveResult.