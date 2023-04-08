Моуринью: «Не уверен, что у «Ювентуса» 44 очка, а не 59»

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью пообщался с журналистами после победы над «Торино» (1:0).

Судьбу встречи решил гол Пауло Дибалы на восьмой минуте, забитый с пенальти.

«Наша задача – выигрывать, и неважно, будет на табло гореть 1:0 или 5:4. Победы – главная цель в любом виде спорта.

Третье место? Я не уверен, что у «Ювентуса» действительно 44 очка, а не 59 – мы же в Италии... В случае отмены штрафа мы можем оказаться на одну строчку ниже. Но сейчас мы должны сосредоточиться на себе», – заявил в интервью DAZN португальский специалист.

На данный момент «Рома» занимает третью позицию с 53 очками. «Ювентус» идёт седьмым с 44 баллами (при штрафе в 15 очков).