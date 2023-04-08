Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

«Рома» обыграла «Торино» благодаря голу с пенальти

08 Апреля 2023 • 21:28 Комментировать
Торино
0:1
Рома
окончен

Субботний матч Серии А «Торино» - «Рома» изобиловал борьбой, при этом команды не так часто, как бы нам хотелось, подходили к воротам противника. Уже на первых минутах «волки» повели, пенальти за игру рукой уверенно реализовал Пауло Дибала, пробив по центру ворот. Сразу после перерыва Алексей Миранчук едва не сравнял, но его удар головой чудом парировал голкипер.

Римляне уже в призовой тройке, «Торино» идет на 11-м месте.

Протокол игры  
Торино0:1Рома
  8'Дибала Пауло (0:1)
Милинкович-Савич Ваня  81'Гравильон Эндрю 62' (Влашич Никола ( 62') Шуурс Перр  7'Буонджорно Алессандро 79' (Карамо Янн ( 79') Синго ВилфредРодригес РикардоРиччи Самуэле 62' (Джиджи Коффи ( 62') Гинейтис Гвидас  78'Миранчук АлексейРадоньич Неманья 79' (Лазаро Валентино ( 79') Санабрия Антонио 62' (Пеллегри Пьетро ( 62')
Запасные: Сек ДембаБайейе БрайанВойвода МергимДжемелло ЛукаФиоренца МаттеоАдопо НдариЛинетти Кароль
Патрисиу РуйМанчини ДжанлукаСмоллинг КрисЛьоренте ДиегоЗалевски НиколаСпинаццола ЛеонардоКристанте БрианВейналдум ДжорджиньоДибала Пауло 83' (Абрахам Тэмми ( 83') Эль-Шаарави Стефан  11' 70' (Пеллегрини Лоренцо ( 70') Сольбаккен Ола 74' (Матич Неманья ( 74')
Запасные: Боер ПьетроБелотти АндреаДарбо ЭбримаЧелик МехметИбаньес РожерТахирович БенджаминСвилар МилеКумбулла Мараш
08 апреля. Стадион "Олимпийский стадион (Турин)" (Турин).

 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Рома Торино
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Фиорентина Фиорентина
Специя Специя
1
1
1.61 4.10 5.60
Видео
Окончен
Сампдория Сампдория
Кремонезе Кремонезе
2
3
2.31 3.25 3.30
Видео
Окончен
Аталанта Аталанта
Болонья Болонья
0
2
1.60 4.10 5.80
Видео
Окончен
Верона Верона
Сассуоло Сассуоло
2
1
2.60 3.25 2.90
Видео
Окончен
Торино Торино
Рома Рома
0
1
3.20 3.15 2.42
Видео
Перерыв
Лацио Лацио
Ювентус Ювентус
1
1
2.70 3.15 2.80
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 08 Апреля
22:25 · Италия. Серия А
Моуринью: «Не уверен, что у «Ювентуса» 44 очка, а не 59»
22:16 · Россия. Премьер-лига
Гайч забил дебютный гол за «Верону» с центра поля видео
21:28 · Италия. Серия А
«Рома» обыграла «Торино» благодаря голу с пенальти
21:28 · Италия. Серия А
«Верона» шокировала «Сассуоло» на последних минутах, победный гол забил Гайч
21:27 · Италия. Серия А
Дибала повторил достижение Салаха
21:15 · Италия. Серия А
«Лацио» - «Ювентус»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:1
20:41 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» нацелился на топового защитника из Серии А
19:33 · Италия. Серия А
«Кремонезе» добыл волевую победу в битве главных аутсайдеров
19:29 · Италия. Серия А
«Аталанта» под ноль уступила «Болонье»
19:00 · Италия. Серия А
«Торино» - «Рома»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:1
18:58 · Италия. Серия А
Миранчук – в основе «Торино» на матч с «Ромой»
17:30 · Италия. Серия А
«Специя» положила конец победной серии «Фиорентины»
17:27 · Италия. Серия А
Александр Кержаков: Конте — очень жёсткий тренер
16:44 · Италия. Серия А
Осимхен: Счастлив в «Наполи»
16:25 · Италия. Серия А
Адани: «Меня разочаровал Ориги»
Все новости
Рекомендуем