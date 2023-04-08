«Рома» обыграла «Торино» благодаря голу с пенальти

Субботний матч Серии А «Торино» - «Рома» изобиловал борьбой, при этом команды не так часто, как бы нам хотелось, подходили к воротам противника. Уже на первых минутах «волки» повели, пенальти за игру рукой уверенно реализовал Пауло Дибала, пробив по центру ворот. Сразу после перерыва Алексей Миранчук едва не сравнял, но его удар головой чудом парировал голкипер.
Римляне уже в призовой тройке, «Торино» идет на 11-м месте.
Протокол игры
|8'Дибала Пауло (0:1)
Милинкович-Савич Ваня• 81'Гравильон Эндрю62' (Влашич Никола (62') •Шуурс Перр• 7'Буонджорно Алессандро79' (Карамо Янн (79') •Синго Вилфред•Родригес Рикардо•Риччи Самуэле62' (Джиджи Коффи (62') •Гинейтис Гвидас• 78'Миранчук Алексей•Радоньич Неманья79' (Лазаро Валентино (79') •Санабрия Антонио62' (Пеллегри Пьетро (62')
Патрисиу Руй•Манчини Джанлука•Смоллинг Крис•Льоренте Диего•Залевски Никола•Спинаццола Леонардо•Кристанте Бриан•Вейналдум Джорджиньо•Дибала Пауло83' (Абрахам Тэмми (83') •Эль-Шаарави Стефан 11'70' (Пеллегрини Лоренцо (70') •Сольбаккен Ола74' (Матич Неманья (74')
08 апреля. Стадион "Олимпийский стадион (Турин)" (Турин).
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