«Рома» обыграла «Торино» благодаря голу с пенальти

Субботний матч Серии А «Торино» - «Рома» изобиловал борьбой, при этом команды не так часто, как бы нам хотелось, подходили к воротам противника. Уже на первых минутах «волки» повели, пенальти за игру рукой уверенно реализовал Пауло Дибала, пробив по центру ворот. Сразу после перерыва Алексей Миранчук едва не сравнял, но его удар головой чудом парировал голкипер.

Римляне уже в призовой тройке, «Торино» идет на 11-м месте.