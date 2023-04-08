«Верона» шокировала «Сассуоло» на последних минутах, победный гол забил Гайч

В 29-м туре чемпионата Италии застрявшая в зоне вылета «Верона» противостояла набравшему лучшую форму в сезоне «Сассуоло». Гости выглядели гораздо острее противника и могли заслуженно победить. На 34-й минуте у них прошла голевая атака, подачу к воротам головой замкнул Абдау Харрауи. Но в концовке аутсайдер отыгрался благодаря удару головой Федерико Чеккерини - 1:1. А на пятой компенсированной минуте Адольфо Гайч вырвал для хозяев победу - 2:1.
Сегодняшний результат оставил «Сассуоло» на 12-м месте. Соперник - все равно третий с конца.
Протокол игры
|34'Харрауи Абдау (0:1)
(1:1) Чеккерини Федерико 84'
(2:1) Гайч Адольфо 90'
Монтипо Лоренцо•Маньяни Джанджакомо• 90'Хиен Исак•Тамез Адриен•Фараони Марко67' (Каллон Яя (67') •Дойг Джош46' (Чеккерини Федерико (46') •Терраччано Филиппо81' (Гайч Адольфо (81') •Велозу Мигель 43'46' (Нгонж Сириль (46') •Дуда Ондрей•Верди Симоне61' (Джурич Милан II (61') •Ласанья Кевин 85'
Консильи Андреа•Тольян Йереми•Эрлич Мартин•Нето Руан• 48'Рожерио да Силва•Фраттези Давиде82' (Байрами Недим (82') •Лопес Максим• 90'Харрауи Абдау68' (Энрике Матеус (68') •Берарди Доменико68' (Дефрель Грегоре (68') •Пинамонти Андреа 57'87' (Альварес Агустин (87') •Лорьенте Арман 20'82' (Торстведт Кристиан (82')
08 апреля. Стадион "Марк-Антонио Бентегоди" (Верона).
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