«Верона» шокировала «Сассуоло» на последних минутах, победный гол забил Гайч

В 29-м туре чемпионата Италии застрявшая в зоне вылета «Верона» противостояла набравшему лучшую форму в сезоне «Сассуоло». Гости выглядели гораздо острее противника и могли заслуженно победить. На 34-й минуте у них прошла голевая атака, подачу к воротам головой замкнул Абдау Харрауи. Но в концовке аутсайдер отыгрался благодаря удару головой Федерико Чеккерини - 1:1. А на пятой компенсированной минуте Адольфо Гайч вырвал для хозяев победу - 2:1.

Сегодняшний результат оставил «Сассуоло» на 12-м месте. Соперник - все равно третий с конца.