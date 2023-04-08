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Чемпионат Италии. Серия А

«Верона» шокировала «Сассуоло» на последних минутах, победный гол забил Гайч

08 Апреля 2023 • 21:28 Комментировать
Верона
2:1
Сассуоло
окончен

В 29-м туре чемпионата Италии застрявшая в зоне вылета «Верона» противостояла набравшему лучшую форму в сезоне «Сассуоло». Гости выглядели гораздо острее противника и могли заслуженно победить. На 34-й минуте у них прошла голевая атака, подачу к воротам головой замкнул Абдау Харрауи. Но в концовке аутсайдер отыгрался благодаря удару головой Федерико Чеккерини - 1:1. А на пятой компенсированной минуте Адольфо Гайч вырвал для хозяев победу - 2:1.

Сегодняшний результат оставил «Сассуоло» на 12-м месте. Соперник - все равно третий с конца.

Протокол игры  
Верона2:1Сассуоло
  34'Харрауи Абдау (0:1)

(1:1) Чеккерини Федерико 84'

(2:1) Гайч Адольфо 90'

  
Монтипо ЛоренцоМаньяни Джанджакомо  90'Хиен ИсакТамез АдриенФараони Марко 67' (Каллон Яя ( 67') Дойг Джош 46' (Чеккерини Федерико ( 46') Терраччано Филиппо 81' (Гайч Адольфо ( 81') Велозу Мигель  43' 46' (Нгонж Сириль ( 46') Дуда ОндрейВерди Симоне 61' (Джурич Милан II ( 61') Ласанья Кевин  85'
Запасные: Берарди АлессандроДавидович ПавелКоппола ДиегоПерилли СимонеБраф ДжейденХуан КабальАбильдгор Оливер
Консильи АндреаТольян ЙеремиЭрлич МартинНето Руан  48'Рожерио да СилваФраттези Давиде 82' (Байрами Недим ( 82') Лопес Максим  90'Харрауи Абдау 68' (Энрике Матеус ( 68') Берарди Доменико 68' (Дефрель Грегоре ( 68') Пинамонти Андреа  57' 87' (Альварес Агустин ( 87') Лорьенте Арман  20' 82' (Торстведт Кристиан ( 82')
Запасные: Пеголо ДжанлукаЦортеа НадирСейде Эмиль КонрадсенМарчицца РиккардоОбьянг ПедроРоманья ФилиппоФеррари ДжанмаркоРуссо Алессандро
08 апреля. Стадион "Марк-Антонио Бентегоди" (Верона).

 

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