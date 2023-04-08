Дибала повторил достижение Салаха

Нападающий «Ромы» Пауло Дибала отметился забитым мячом в матче Серии А против «Торино».

Аргентинец открыл счёт в поединке, реализовав одиннадцатиметровый на восьмой минуте. Согласно данным Opta, Дибала стал лишь вторым с момента перехода Серии А на формат из 20 команд (сезон 2004/05) игроком, сумевшим забить более десяти голов и ассистировать более пяти раз в дебютном сезоне за «Рому». Ранее это удавалось только нынешней звезде «Ливерпуля» Мохамеду Салаху в сезоне 2015/16.

В активе Пауло Дибалы на данный момент 11 забитых голов и шесть результативных передач в рамках Серии А в составе римлян.