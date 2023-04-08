«Аталанта» под ноль уступила «Болонье»

После двух побед подряд «Аталанта» снова дарит надежду конкурентам по Серии А. В домашнем матче с «Болоньей» бергамаски играли с соперником примерно на равных, но дважды пропустила после перерыва. Никола Сансоне открыл счет на 48-й минуте, а в самой концовке Риккардо Орсолини поставил точку - 2:0.
«Аталанта» пока идет на шестом месте, противник - уже восьмой.
Протокол игры
|49'Сансоне Никола (0:1)
|86'Орсолини Риккардо (0:2)
Муссо Хуан•Джимсити Берат• 70'Паломино Хосе• 68'Скальвини Джорджио52' (Демирал Мерих (52') •Меле Йоаким•Дзаппакоста Давиде 11'79' (Муриэль Луис (79') •Де Рон Мартен•Эдерсон Хонорато•Пашалич Марио24' (Бога Жереми (24') •Хёйлунн Расмус•Лукман Адемола52' (Сапата Дуван (52')
Скорупски Лукаш•Пош Штефан•Сумаоро Адама•Лукуми Джон• 61'Кирьякопулос Георгиос•Схаутен Йерди•Моро Никола84' (Медель Гари (84') •Сориано Роберто46' (Орсолини Риккардо (46') • 81'Фергюсон Льюис•Барроу Муса56' (Зиркзее Джошуа (56') •Сансоне Никола56' (Домингес Николас (56')
08 апреля. Стадион "Гевисс Стэдиум".
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