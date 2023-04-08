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Чемпионат Италии. Серия А

«Аталанта» под ноль уступила «Болонье»

08 Апреля 2023 • 19:29 Комментировать
Аталанта
0:2
Болонья
окончен

После двух побед подряд «Аталанта» снова дарит надежду конкурентам по Серии А. В домашнем матче с «Болоньей» бергамаски играли с соперником примерно на равных, но дважды пропустила после перерыва. Никола Сансоне открыл счет на 48-й минуте, а в самой концовке Риккардо Орсолини поставил точку - 2:0.

«Аталанта» пока идет на шестом месте, противник - уже восьмой.

Протокол игры  
Аталанта0:2Болонья
  49'Сансоне Никола (0:1)
  86'Орсолини Риккардо (0:2)
Муссо ХуанДжимсити Берат  70'Паломино Хосе  68'Скальвини Джорджио 52' (Демирал Мерих ( 52') Меле ЙоакимДзаппакоста Давиде  11' 79' (Муриэль Луис ( 79') Де Рон МартенЭдерсон ХоноратоПашалич Марио 24' (Бога Жереми ( 24') Хёйлунн РасмусЛукман Адемола 52' (Сапата Дуван ( 52')
Запасные: Спортьелло МаркоОколи МемеСоппи БрэндонРосси Франческо
Скорупски ЛукашПош ШтефанСумаоро АдамаЛукуми Джон  61'Кирьякопулос ГеоргиосСхаутен ЙердиМоро Никола 84' (Медель Гари ( 84') Сориано Роберто 46' (Орсолини Риккардо ( 46'  81') Фергюсон ЛьюисБарроу Муса 56' (Зиркзее Джошуа ( 56') Сансоне Никола 56' (Домингес Николас ( 56')
Запасные: Пююхтя НикласЛикояннис ХараламбосБарди ФранческоХоакин СосаБонифаци КевинРавалья ФедерикоДе Сильвестри ЛоренцоЭбишер Мишель
08 апреля. Стадион "Гевисс Стэдиум".

 

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