«Аталанта» под ноль уступила «Болонье»

После двух побед подряд «Аталанта» снова дарит надежду конкурентам по Серии А. В домашнем матче с «Болоньей» бергамаски играли с соперником примерно на равных, но дважды пропустила после перерыва. Никола Сансоне открыл счет на 48-й минуте, а в самой концовке Риккардо Орсолини поставил точку - 2:0.

«Аталанта» пока идет на шестом месте, противник - уже восьмой.