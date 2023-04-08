Миранчук – в основе «Торино» на матч с «Ромой»

В одном из субботних матчей итальянской Серии А сразятся «Торино» и «Рома». Российский полузащитник Алексей Миранчук выйдет на поле с первых минут.

Полностью состав «Торино» выглядит таким образом: Милинкович-Савич, Гравильон, Шуурс, Буонджорно, Синго, Рикардо Родригес, Риччи, Радоньич, Миранчук, Гинейтис, Санабрия.

Стартовый свисток в матче между «Торино» и «Ромой» прозвучит в 19:30 по московскому времени. Следить за развитием событий на поле можно будет в текстовой трансляции.

Напомним, что Алексей Миранчук играет за «Торино» в аренде. Права на 27-летнего россиянина принадлежат «Аталанте».