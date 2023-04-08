«Специя» положила конец победной серии «Фиорентины»

Самая стабильная в плане побед команда Серии А, «Фиорентина», принимала «Специю» в матче 29-го тура чемпионата Италии. В середине первого тайма команды обменялись результативными атаками. На автогол гости ответили метким ударом, спустя 7 минут отличился Мбала Нзола. После перерыва вышедший на замену Йосип Брекало направил мяч в штангу. Не менее свежий форвард хозяев Лука Йович в самой концовке запорол отличный момент, но и соперник любезно простил флорентийцев, когда не реализовал шанс Тио Ципот.
1:1, «фиалки» прервали серию из пяти побед подряд и идут восьмыми, соперник - четвертый с конца.
Протокол игры
|(1:0) Висневски Пшемыслав25'
|32'Нзола М'Бала (1:1)
Терраччиано Пьетро•Додо Домилсон•Мартинес Лукас II•Роша Игор II•Бираги Кристиано•Кастровилли Гаэтано71' (Барак Антонин (71') •Мандрагора Роландо80' (Дункан Альфред (80') •Иконе Жонатан60' (Гонсалес Николас (60') •Бонавентура Джакомо•Соттиль Рикардо60' (Брекало Йосип (60') •Кабрал Артур80' (Йович Лука (80')
Дронговски Бартломей•Амьен-Аду Кельвен•Висневски Пшемыслав• 78'Ампаду Этан• 63'Николау Димитрис•Бурабия Мехди65' (Ципот Тио (65') •Экдаль Альбин 72'76' (Эспозито Сальваторе (76') •Журковски Шимон•Гьяси Эммануэль 45'77' (Шомуродов Элдор (77') •Нзола М'Бала 45'89' (Верде Даниэле (89') •Мальдини Даниэль 35'65' (Бастони Симоне (65') 68'
08 апреля. Стадион "Артемио Франки" (Флоренция).
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