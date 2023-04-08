«Специя» положила конец победной серии «Фиорентины»

Самая стабильная в плане побед команда Серии А, «Фиорентина», принимала «Специю» в матче 29-го тура чемпионата Италии. В середине первого тайма команды обменялись результативными атаками. На автогол гости ответили метким ударом, спустя 7 минут отличился Мбала Нзола. После перерыва вышедший на замену Йосип Брекало направил мяч в штангу. Не менее свежий форвард хозяев Лука Йович в самой концовке запорол отличный момент, но и соперник любезно простил флорентийцев, когда не реализовал шанс Тио Ципот.

1:1, «фиалки» прервали серию из пяти побед подряд и идут восьмыми, соперник - четвертый с конца.