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Чемпионат Италии. Серия А

«Специя» положила конец победной серии «Фиорентины»

08 Апреля 2023 • 17:30 Комментировать
Фиорентина
1:1
Специя
окончен

Самая стабильная в плане побед команда Серии А, «Фиорентина», принимала «Специю» в матче 29-го тура чемпионата Италии. В середине первого тайма команды обменялись результативными атаками. На автогол гости ответили метким ударом, спустя 7 минут отличился Мбала Нзола. После перерыва вышедший на замену Йосип Брекало направил мяч в штангу. Не менее свежий форвард хозяев Лука Йович в самой концовке запорол отличный момент, но и соперник любезно простил флорентийцев, когда не реализовал шанс Тио Ципот.

1:1, «фиалки» прервали серию из пяти побед подряд и идут восьмыми, соперник - четвертый с конца.

Протокол игры  
Фиорентина1:1Специя
(1:0) Висневски Пшемыслав25'  
  32'Нзола М'Бала (1:1)
Терраччиано ПьетроДодо ДомилсонМартинес Лукас IIРоша Игор IIБираги КристианоКастровилли Гаэтано 71' (Барак Антонин ( 71') Мандрагора Роландо 80' (Дункан Альфред ( 80') Иконе Жонатан 60' (Гонсалес Николас ( 60') Бонавентура ДжакомоСоттиль Рикардо 60' (Брекало Йосип ( 60') Кабрал Артур 80' (Йович Лука ( 80')
Запасные: Черофолини МикелеРаньери ЛукаМиленкович НиколаКуаме КристианБьянко АлессандроТерзич АлексаВенути ЛоренцоСапонара Риккардо
Дронговски БартломейАмьен-Аду КельвенВисневски Пшемыслав  78'Ампаду Этан  63'Николау ДимитрисБурабия Мехди 65' (Ципот Тио ( 65') Экдаль Альбин  72' 76' (Эспозито Сальваторе ( 76') Журковски ШимонГьяси Эммануэль  45' 77' (Шомуродов Элдор ( 77') Нзола М'Бала  45' 89' (Верде Даниэле ( 89') Мальдини Даниэль  35' 65' (Бастони Симоне ( 65'  68')
Запасные: Реца АркадиушЗут ЙерунКроллис РаймондсМаркетти ФедерикоФеррер Сальвадор
08 апреля. Стадион "Артемио Франки" (Флоренция).

 

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Фиорентина Специя
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2
2
1.98 3.65 3.80
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Окончен
Фиорентина Фиорентина
Специя Специя
1
1
1.61 4.10 5.60
Видео
Перерыв
Сампдория Сампдория
Кремонезе Кремонезе
1
1
2.31 3.25 3.30
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