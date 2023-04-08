Осимхен: Счастлив в «Наполи»

Форвард «Наполи» Виктор Осимхен высказался по поводу своей нынешней ситуации.

«Правда в том, что то, что происходит со мной, невероятно. Я надеюсь, что болельщики так же счастливы, как я, как мы все. Вся наша среда заслуживает этого счастья. Именно она вселила в меня уверенность, которая так нужна молодому футболисту, чтобы по-настоящему взорваться», - сказал Осимхен France Football.

В 29 матчах сезона 2022/2023 Осимхен записал на свой счёт 25 голов и 5 результативных передач на партнёров. Нигериец пропустил последние матчи из-за проблем с приводящей мышцей, но он имеет шансы вернуться в строй на следующей неделе.