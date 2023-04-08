Матерацци раскрыл подробности конфликта с Зиданом в финале чемпионата мира 2006 года

Бывший защитник сборной Италии Марко Матерацци рассказал подробности конфликта с французским полузащитником Зинедином Зиданом в финальной игре чемпионата мира 2006 года.

Напомним, по ходу дополнительного времени главный арбитр встречи Орасио Элизондо удалил Зидана за удар головой в грудь Матерацци. Сама игра завершилась победой итальянской команды (1:1, 5:3 — пен). Зидан завершил игровую карьеру сразу после этого матча, а Матерацци выступал до 2016 года.

«Он предложил мне свою футболку. Я сказал: «Нет, я бы предпочёл твою сестру». Я не ожидал, это было сумасшествие», — сказал Матерацци в видео на YouTube-канале IFTV.

После завершения футбольной карьеры Зидан стал тренером, сумев трижды выиграть Лигу чемпионов с мадридским «Реалом».