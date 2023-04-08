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Чемпионат Италии. Серия А

Матерацци раскрыл подробности конфликта с Зиданом в финале чемпионата мира 2006 года

08 Апреля 2023 • 15:29 Комментировать
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Бывший защитник сборной Италии Марко Матерацци рассказал подробности конфликта с французским полузащитником Зинедином Зиданом в финальной игре чемпионата мира 2006 года.

Напомним, по ходу дополнительного времени главный арбитр встречи Орасио Элизондо удалил Зидана за удар головой в грудь Матерацци. Сама игра завершилась победой итальянской команды (1:1, 5:3 — пен). Зидан завершил игровую карьеру сразу после этого матча, а Матерацци выступал до 2016 года.

«Он предложил мне свою футболку. Я сказал: «Нет, я бы предпочёл твою сестру». Я не ожидал, это было сумасшествие», — сказал Матерацци в видео на YouTube-канале IFTV.

После завершения футбольной карьеры Зидан стал тренером, сумев трижды выиграть Лигу чемпионов с мадридским «Реалом».

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Евро-Футбол.Ру,
Зинедин Зидан Марко Матерацци
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