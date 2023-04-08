«Монца» едва не одержала волевую победу над «Удинезе»

Субботнюю часть матчей Серии А открывали «Удинезе» и «Монца». В равной борьбе хозяева выиграли первый тайм благодаря меткому удару Санди Ловрича. Соперник перевернул ход матча после перерыва. Андреа Колпани результативно пробил с лета. А Николо Ровелла вовсе вывел «Монцу» вперед. Лишь в компенсированное время «Удинезе» ушел от поражения. Пенальти реализовал Бету Гомеш - 2:2.
Хозяева поля в этом матче с 39 очками идут на 10-м месте, «Монца» - 13-я.
Протокол игры
|(1:0) Ловрич Санди18'
|48'Колпани Андреа (1:1)
|56'Ровелла Николо (1:2)
|(2:2) Гомеш Бету90'
Сильвестри Марко•Бекао Родриго•Бийол Яка•Перес Неуэн 76'84' (Товен Флорьян (84') •Эхизибуэ Кингсли68' (Пафунди Симоне (68') •Самарджич Лазар68' (Эбоселе Фести (68') •Уолас Соуза•Ловрич Санди80' (Арслан Толгай-Али (80') •Удоги Дестини•Гомеш Бету•Саксесс Исаак83' (Несторовски Илья (83')
Ди Грегорио Микеле•Антов Валентин 55'60' (Петанья Андреа (60') •Мари Пабло•Иццо Армандо• 26'Чиурриа Патрик•Аугусто Карлос•Пессина Маттео•Ровелла Николо80' (Мачин Хосе (80') •Колпани Андреа68' (Биринделли Самуэле (68') •Сенси Стефано60' (Кальдирола Лука (60') •Валоти Матиа80' (Барберис Андреа (80')
08 апреля. Стадион "Дачия-Арена" (Удине).
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