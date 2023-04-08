«Монца» едва не одержала волевую победу над «Удинезе»

Субботнюю часть матчей Серии А открывали «Удинезе» и «Монца». В равной борьбе хозяева выиграли первый тайм благодаря меткому удару Санди Ловрича. Соперник перевернул ход матча после перерыва. Андреа Колпани результативно пробил с лета. А Николо Ровелла вовсе вывел «Монцу» вперед. Лишь в компенсированное время «Удинезе» ушел от поражения. Пенальти реализовал Бету Гомеш - 2:2.

Хозяева поля в этом матче с 39 очками идут на 10-м месте, «Монца» - 13-я.