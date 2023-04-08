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Чемпионат Италии. Серия А

«Монца» едва не одержала волевую победу над «Удинезе»

08 Апреля 2023 • 15:27 Комментировать
Удинезе
2:2
Монца
окончен

Субботнюю часть матчей Серии А открывали «Удинезе» и «Монца». В равной борьбе хозяева выиграли первый тайм благодаря меткому удару Санди Ловрича. Соперник перевернул ход матча после перерыва. Андреа Колпани результативно пробил с лета. А Николо Ровелла вовсе вывел «Монцу» вперед. Лишь в компенсированное время «Удинезе» ушел от поражения. Пенальти реализовал Бету Гомеш - 2:2.

Хозяева поля в этом матче с 39 очками идут на 10-м месте, «Монца» - 13-я.

Протокол игры  
Удинезе2:2Монца
(1:0) Ловрич Санди18'  
  48'Колпани Андреа (1:1)
  56'Ровелла Николо (1:2)
(2:2) Гомеш Бету90'  
Сильвестри МаркоБекао РодригоБийол ЯкаПерес Неуэн  76' 84' (Товен Флорьян ( 84') Эхизибуэ Кингсли 68' (Пафунди Симоне ( 68') Самарджич Лазар 68' (Эбоселе Фести ( 68') Уолас СоузаЛоврич Санди 80' (Арслан Толгай-Али ( 80') Удоги ДестиниГомеш БетуСаксесс Исаак 83' (Несторовски Илья ( 83')
Запасные: Гессанд АксельПаделли ДаниэлеБута ЛеонардуМасина АдамЗеегелаар МарвинПьяна ЭдоардоАбанква Джеймс
Ди Грегорио МикелеАнтов Валентин  55' 60' (Петанья Андреа ( 60') Мари ПаблоИццо Армандо  26'Чиурриа ПатрикАугусто КарлосПессина МаттеоРовелла Николо 80' (Мачин Хосе ( 80') Колпани Андреа 68' (Биринделли Самуэле ( 68') Сенси Стефано 60' (Кальдирола Лука ( 60') Валоти Матиа 80' (Барберис Андреа ( 80')
Запасные: Гюткьяр КристианМарлонСоррентино АлессандроКарбони ФранкоМарич МиркоВиньято СамуэлеКраньо АлессиоД'Аллесандро МаркоДонати Джулио
08 апреля. Стадион "Дачия-Арена" (Удине).

 

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Удинезе Монца
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