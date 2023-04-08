Итальянский журналист: «Миранчук не показал в Италии ничего особенного»

Итальянский журналист Массимо Франки высказался о будущем полузащитника «Торино» Алексея Миранчука. Ранее сообщалось, что туринский клуб не хочет платить 13 миллионов евро «Аталанте» за выкуп российского футболиста.

Журналист назвал Миранчука неплохим игроком среднего уровня, отметив, что в чемпионате Италии таких много.

«Алексей Миранчук — неплохой футболист, но он не показал ничего особенного за это время в Италии. 13 миллионов евро — слишком большая сумма для «Торино», они не смогут позволить себе заплатить столько за Миранчука», — цитирует Франки «РБ Спорт».

В текущем сезоне 27-летний Миранчук провёл за «Торино» 23 матча, забил четыре гола и отдал пять результативных передач. Рыночная стоимость игрока сборной России сейчас оценивается в 12 миллионов евро.