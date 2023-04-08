Амрабат мечтает играть за «Барселону»

Полузащитник «Фиорентины» Софьян Амрабат мечтает выступать за каталонскую «Барселону». Как сообщает издание Sport, марокканец надеется, что «сине-гранатовые» смогут заключить сделку по его трансферу ближайшим летом.

Амрабат нравится руководству «Барселоны», но его трансфер видится сложным из-за финансовых проблем. «Фиорентина» может отдать футболиста в аренду, но сумма полноценного выкупа слишком большая для «сине-гранатовых».

К Амрабату ранее проявляли интерес и другие топ-клубы из разных чемпионатов. Ранее сообщалось, что в конце января игрока хотел заполучить «Челси», но «синие» не смогли договориться о трансфере.