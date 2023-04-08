«Лацио» - «Ювентус»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:1

В рамках 29-го тура чемпионата Италии по футболу «Лацио» принимает «Ювентус».
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Видеотрансляция матча Лацио - Ювентус
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Протокол игры
|(1:0) Милинкович-Савич Сергей38'
|42'Рабио Адриен (1:1)
Проведель Иван•Марушич Адам•Казале Николо•Романьоли Алессио•Хюсай Эльсейд•Милинкович-Савич Сергей•Катальди Данило•Альберто Луис•Андерсон Фелипе•Иммобиле Чиро•Дзакканьи Маттиа
Щесны Войцех•Гатти Федерико•Бремер Глейсон•Алекс Сандро• 45'Куадрадо Хуан•Фаджоли Николо•Локателли Мануэль• 45'Рабио Адриен•Костич Филип•Ди Мария Анхель•Влахович Душан
08 апреля. Стадион "Стадио Олимпико" (Рим).
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