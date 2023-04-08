«Торино» - «Рома»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:1

В рамках 29-го тура чемпионата Италии по футболу «Торино» принимает «Рому».
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Видеотрансляция матча Торино - Рома
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Протокол игры
|8'Дибала Пауло (0:1)
Милинкович-Савич Ваня•Гравильон Эндрю•Шуурс Перр• 7'Буонджорно Алессандро•Синго Вилфред•Родригес Рикардо•Риччи Самуэле•Гинейтис Гвидас•Миранчук Алексей•Радоньич Неманья•Санабрия Антонио
Патрисиу Руй•Манчини Джанлука•Смоллинг Крис•Льоренте Диего•Залевски Никола•Спинаццола Леонардо•Кристанте Бриан•Вейналдум Джорджиньо•Дибала Пауло•Эль-Шаарави Стефан• 11'Сольбаккен Ола
08 апреля. Стадион "Олимпийский стадион (Турин)" (Турин).
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