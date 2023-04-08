Итальянский журналист: «Юрич готов прощать Миранчуку перепады в игре, чего не захотел делать Гасперини»

Итальянский журналист Россано Доннини высказался об игре полузащитника Алексея Миранчука в составе «Торино».

Ранее сообщалось, что туринский клуб не намерен выкупать российского футболиста у «Аталанты» за 13 миллионов евро. По мнению журналиста, главный тренер «Торино» Иван Юрич относится к Миранчуку более лояльно, чем наставник команды из Бергамо Джан Пьеро Гасперини.

«Юрич готов прощать Алексею перепады в игре, чего не захотел делать Гасперини», — цитирует Доннини «Спорт-Экспресс».

Также журналист подчеркнул, что Миранчук привносит в игру «Торино» больше разнообразия, нежели хорватский полузащитник Никола Влашич.

В нынешнем сезоне 27-летний Миранчук провёл за «Торино» 23 игры, в которых забил четыре гола и отдал пять результативных передач.