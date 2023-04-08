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Чемпионат Италии. Серия А

Фанаты «Милана» освистали Ориги

08 Апреля 2023 • 09:33 Комментировать

Болельщики «Милана» остались крайне недовольны игрой бельгийского нападающего Дивока Ориги в прошедшем матче чемпионата Италии против «Эмполи» (0:0).

Форвард появился на поле в стартовом составе, однако ничем ярким на поле не отметился. Во время замены на 70-й минуте болельщики на громко освистали Ориги, рапортует Football-Italia.

Фанаты «россонери» крайне недовольны игрой Ориги, который в 27 матчах сезона отметился лишь двумя забитыми мячами.

27-летний бельгиец играет за миланский коллектив с лета прошлого года. Контракт Дивока с клубом рассчитан до середины 2026 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Дивок Ориги
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