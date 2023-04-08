Главный тренер «Торино» высказался о возможном уходе Миранчука и Влашича

Главный тренер «Торино» Иван Юрич отреагировал на информацию о том, что туринский клуб не станет выкупать полузащитников Алексея Миранчука и Николу Влашича, права на которых принадлежат другим клубам.

«Я предпочитаю иметь в своём составе как можно больше игроков, с которыми уже работал. Когда вы работаете с футболистами в течение года, они часто прогрессируют в следующем сезоне», — цитирует Юрича Football Italia.

Напомним, что по окончании текущего сезона Миранчук должен будет вернуться в «Аталанту», а Влашич — в лондонский «Вест Хэм». За «Торино» россиянин провёл 23 матча, забил четыре гола и отдал пять результативных передач. На счету хорвата четыре мяча и четыре передачи в 27 встречах.