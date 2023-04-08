«Наполи» потерял ещё одного нападающего перед матчем с «Миланом»

Нападающий «Наполи» Джованни Симеоне травмировался во время вчерашнего поединка против «Лечче» в рамках очередного тура чемпионата Италии. Аргентинец вышел на поле в середине второго тайма, однако затем попросил обратную замену.

Степень серьезности повреждения пока неизвестна. Из-за травмы Симеоне рискует пропустить первый матч против «Милана» в четвертьфинале Лиги чемпионов.

Напомним, что в лазарете неаполитанского клуба также находится форвард Виктор Осимхен.

Матч между «Наполи» и «Миланом» состоится в среду, 12 апреля, на стадионе «Сан Сиро». Начало запланировано в 22:00 по мск.