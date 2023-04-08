Каладзе призвал публику поддержать «Милан» в игре против «Наполи»

В среду итальянскому «Милану» предстоит сыграть первый матч в рамках четвертьфинала Лиги чемпионов против «Наполи», и Каха Каладзе, бывший игрок «Милана», призвал публику поддержать любимую команду. По его словам, это очень важно.

- Это очень важно. «Сан-Сиро» всегда был нашим двенадцатым игроком. Когда ты играешь за «Милан», то не можешь разочаровать своих поклонников. Ты всегда выкладываешься на 110 процентов, чтобы преуспеть, - цитирует Каладзе

Напомним, что в последний раз «Милан» побеждал в Лиге чемпионов в 2007 году. Каладзе выступал в составе клуба с 2001 по 2010 год.