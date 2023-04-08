В Неаполе родился первый ребёнок, которого назвали в честь Кварацхелии

Квара-бум в Неаполе продолжает генерировать интересные новости - молодая пара из этого города решила назвать своего новорожденного сына именем «Хвича». Это случилось 31 марта в семье неаполитанцев Армандо и Клары, давних фанов клуба.

- Мы - поклонники «Наполи», а если вы прочитали должным образом мое имя, то, наверное, поняли, в честь кого меня назвал мой отец, который также поклонялся «Наполи». Я родился в 1986 году, - намекнул глава семейства, слова которого цитирует итальянское новостное агентство ITASportPress.

Напомним, что грузинский футболист перебрался в неаполитанский клуб в прошлом году.