«Лечче» заплатит «Барселоне» за Юмтити – игрок провёл необходимое количество матчей в аренде

«Барселона» получит небольшую прибыль от пребывания Самуэля Юмтити в «Лечче».

29-летний футболист арендован итальянским клубом до конца сезона. Как информирует Mundo Deportivo, «Лечче» заплатит «Барселоне» порядка 500 тысяч евро, поскольку француз преодолел оговорённую отметку – 15 матчей в Серии А. Сегодняшняя встреча с «Наполи» (поражение 1:2) стала для него 16-й в чемпионате Италии.

Будущее игрока остаётся неопределённым, поскольку «Барселона», судя по всему, на него не рассчитывает. Недавно в СМИ сообщалось об интересе к центрбеку со стороны «Интера» и «Милана».

Контракт Юмтити с «Барселоной» рассчитан до 2026 года.